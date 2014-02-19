Мэр Житомира сложил с себя полномочия руководителя горорганизации ПР



Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дебой сказал сегодня в эфире Житомирской областной гостелерадиокомпании.

”Я сложил с себя полномочия руководителя Житомирской городской организации Партии регионов”,- отметил Дебой.

Такие свои действия он объяснил тем, что большинство мэров украинских городов, по его словам, стоят вне политики.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомире депутаты от Партии регионов в горсовете приняли решение о самороспуске этой фракции.

По словам депутата Житомирского городского совета от ПР Светланы Пивоваровой, ”такое решение депутаты приняли сегодня на заседании фракции”.

Требование самороспуска Партии регионов в Житомире выдвинули сегодня активисты житомирского Майдана.

Житомирском Майдане собрали несколько сотен подписей под обращением к председателю Житомирской ОГА Сергея Рыжука и Житомирский Майдан также требовал от городского головы Дебоя запрета в регионе деятельности ПР и КПУ, срочного отзыва бойцов житомирского «Беркута» из Киева, а также готовности медучреждений Житомира и области принять раненых во время массовых акций в столице». Это обращение делегация от Майдана передала руководству ОГА.