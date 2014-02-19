Нардеп Палица призвал милицию не выполнять преступные приказы руководства

Народный депутат Украины Игорь Палица выразил свою позицию относительно ситуации, которая разворачивается в стране. Он призвал правоохранителей не выполнять преступных приказов, а народных депутатов не поддерживать кандидата на должность премьер-министра, сообщают Волынские новости.

«В сложное для нас время испытаний на единство и монолитность в защите демократии я призываю всех к решительным и ответственных действий», - говорится в обращении.

«Призываю работников милиции не выполнять преступных приказов руководства. Помните, что вы давали присягу на верность народу Украины, а не отдельным чиновникам», - подчеркнул Палица.

«Призываю к перезагрузка власти, которое возможно лишь при условии одновременных досрочных выборов Президента и парламента. Призываю не поддерживать кандидата на должность премьер-министра. Сформировать новое правительство должна оппозиция и представитель от нее должен возглавить техническое правительство», - считает нардеп.

Палица также призвал всех депутатов-мажоритарщиков Волыни голосованием поддерживать оппозицию, а не власть.

Текст обращения зачитала депутат Луцкого городского совета, председатель депутатской группы «Новый Луцк», заместитель председателя правления благотворительного фонда «Фонд Игоря Палицы - Новый Луцк» Ирина Констанкевич во время внеочередной 54 сессии горсовета сегодня, 19 февраля.