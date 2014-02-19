Президент Франции поддержал персональные санкции против украинских чиновников
Президент Франции Франсуа Олланд поддерживает скорейшее введение персональных санкций против представителей украинской власти, ответственных за насилие над демонстрантами в Киеве
Об этом сказано в заявлении канцелярии главы Французского государства, обнародованном после сегодняшнего разговора Олланда с председателем правительства Польщы Дональдом Туском.
"Президент осудил неприемлемо насилие милиции и призвал к его немедленному прекращению", - сообщила канцелярия.
Читайте такжеМИД Литвы призывает ЕС к санкций: «будущее Украины решается на улицах»Олланд призвал Евросоюз принять решение о введении санкций на ближайшем экстренном заседании глав МИД стран ЕС в четверг, 20 февраля.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 февраля, Туск выразил намерение убеждать лидеров ЕС ввести персональные санкции против представителей украинской власти, ответственного за насилие в Киеве. Кроме Олланда, он планировал провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Совета Евросоюза Херманом Ван Ромпеем.