Президент Франции поддержал персональные санкции против украинских чиновников

Об этом сказано в заявлении канцелярии главы Французского государства, обнародованном после сегодняшнего разговора Олланда с председателем правительства Польщы Дональдом Туском.

"Президент осудил неприемлемо насилие милиции и призвал к его немедленному прекращению", - сообщила канцелярия.

Читайте такжеМИД Литвы призывает ЕС к санкций: «будущее Украины решается на улицах»Олланд призвал Евросоюз принять решение о введении санкций на ближайшем экстренном заседании глав МИД стран ЕС в четверг, 20 февраля.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 февраля, Туск выразил намерение убеждать лидеров ЕС ввести персональные санкции против представителей украинской власти, ответственного за насилие в Киеве. Кроме Олланда, он планировал провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Совета Евросоюза Херманом Ван Ромпеем.