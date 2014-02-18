Оппозиционные депутаты привели двух тяжелораненых активистов в медпункт ВР

В медпункт парламента депутаты от оппозиции привели двух тяжелораненых протестующих.

Как передает корреспондент УНИАН, медпункт расположен на Грушевского, 5, то есть в помещении Верховной Рады, где проходят пленарные заседания.

По словам народного депутата от «Батькивщины» Степана Кубива, раненных активистов повалили на землю и били молотками по головам

“Мы вырвали двух, а теперь идем остальных выручать. В медпункте сейчас двое пострадавших”, - отметил Кубив.

Читайте такжеОбнародовано видео столкновений митингующих с милицией и титушками в Мариинском парке

Депутаты сообщили журналистам, что людей привели с улицы Институтской, их нашли возле гостиницы «Национальной», там также еще пострадавшие.

Народные депутаты сказали, что сейчас пойдут забирать тех людей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве возобновились столкновения правоохранителей с митингующими. Они происходят на прилегающих к ВР улицах. В трех медицинских пунктах евромайдановцев сейчас находится около 25 раненых. У них в основном ранения от травматических пуль и свето-шумовых гранат, которые применяют стражи порядка.