В Донецке неизвестные с георгиевскими лентами напали на кафе, где собирались евромайдановцы

Как сообщает ТСН, активисты проводили встречу с общественностью, как вдруг в помещение ворвались люди с георгиевскими лентами.

Сначала они ругали посетителей, а затем начали бить и крушить мебель. Один из майдановцев применил газовый баллончик - по его словам, для самообороны. Неизвестные скрылись.

Зато в участок попали именно евроактивисты. Их сторонники говорят, что людей задержали.

"Началась толкотня, и милиция задержала активистов Евромайдана и нашего журналиста Виталия Сизова. Сейчас они все здесь в райотделе. При том, что ни одного из тех, кто нападал на активистов Евромайдана, я так понял, милиция не задержала", - прокомментировал главный редактор интернет-издания "Новости Донбасса" Алексей Мацука.

Милиция уверяет, что протестующие пришли сами. О задержании же, отметили правоохранители, речь не идет. "Никто их не задерживал. Они напишут объяснения, они видели, не видели, что происходило - и пойдут домой", - сообщили в милиции телефоном.

На уточнение, отпустили уже евромайдановцев, мужчина ответил: "Не готов сказать, потому что занят здесь только ответами на телефон. Понимаете, как секретарь. Наверное, уже вся Украина звонит". Этот инцидент - не первый в городе, связанный с агрессией в адрес сторонников киевского Майдана.