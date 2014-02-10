Винницкий суд отказался выгонять митингующих с ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынесла 10 февраля судья Инна Борисюк.

«Оставить без рассмотрения исковое заявление заместителя Прокурора Винницкой области», - объявила судья во время заседания.

Сегодня областная прокуратура направила ходатайство в суд с просьбой оставить данный иск без рассмотрения. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, рассмотрев дело в отсутствие представителей Винницкой облгосадминистрации, облсовета, правоохранительных органов, а также политических партий «Батькивщина», «УДАР» Виталия Кличко и «Свободы», которые выступали сторонами иска.

Единственным присутствующим ответчиком в суде был лидер винницкой общественной организации «Социал-национальная ассамблея» Юрий Павленко (Хорт).

Как сообщал УНИАН, 25 января в Виннице, как только началась внеочередная сессия областного совета, митингующие начали штурм и захватили помещение ОГА и облсовета. По факту захвата помещения Винницкой ОГА и областного совета начато досудебное расследование. 29 января прокуратура Винницкой области подала иск в Винницкий городской суд, в котором просит обязать физические лица, представителей политических партий и общественных организаций освободить захваченное здание на ул. Соборная, 70, в котором размещены областная государственная администрация и областной совет. Однако, в результате договоренностей власти и оппозиции, с 31 января протестующие, захватившие здание Винницкой областной государственной администрации, беспрепятственно пропускали в здание сотрудников ОГА и облсовета.