Облсовет Винницы подсчитал ущерб от захвата ОГА

Как передает пресс-служба областного совета, об этом сообщил первый заместитель председателя областного Совета Игорь Кревский во время встречи 8 февраля с Уполномоченным Совета Европы по правам человека Нильсом Муйжниексом, который выразил обеспокоенность по поводу силового противостояния между правоохранителями и митингующими в ряде регионов Украины, и обратился к руководителям Винницкой области с просьбой прокомментировать события последних трех месяцев в регионе.

Кревский отметил, что специально созданная комиссия проводит инвентаризацию нанесенного ущерба, сумма которого на сегодня составляет около 500 тыс. грн. «Но если учитывать полностью уничтоженную систему для тайного голосования «Рада» в зале заседаний, на замену которой необходимо 1,5 млн грн, то сумма причиненного ущерба приблизится к 2 млн грн», – сказано в сообщении.

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Как сообщил департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА, председатель Винницкой ОГА Иван Мовчан в беседе с комиссаром СЕ отметил: «В день захвата административного помещения имели место провокационные действия со стороны оппозиционных сил, которые вовлекли в акцию радикально настроенную молодежь из других областей. Милиция же не была настроена на агрессию, а лишь на обеспечение порядка, потому и пострадали именно правозащитники, девять из которых были госпитализированы. Никто из митингующих не пострадал».

По словам председателя облгосадминистрации, захват помещения длился около шести минут. «Результатом этого стало блокирование радикальными группами всех четырех этажей, подвального помещения и чердака. В помещении, которое имеет деревянные перекрытия, за время осады было накоплено большое количество взрывчатки», - сказано в сообщении.

Во время встречи с Муйжниексом присутствовал также мэр Винницы Владимир Гройсман, но пресс-служба горсовета не распространяла никаких подробностей из доклада винницкого городского председателя и вообще на сообщала о факте посещения Уполномоченным СЕ по правам человека г. Винницы 8 февраля.

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В этот же день Муйжниекс провел встречи с представителями неправительственных организаций Винницкой области.

Представителей СМИ на встречи с комиссаром СЕ не приглашали.

Как сообщал УНИАН, 25 января в Виннице, как только началась внеочередная сессия областного совета, митингующие начали штурм, и захватили помещение ОГА и облсовета. По факту захвата начато досудебное расследование. По сообщению милиции, во время захвата здания Винницкой ОГА и облсовета 10 работников милиции получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы, еще пятерым была предоставлена медицинская помощь. Митингующим, пострадавшим в столкновениях, врачи оказывали помощь прямо на улице, поскольку люди отказывались ехать в лечебные заведения, боясь преследований со стороны правоохранительных органов.