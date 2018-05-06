Неделя в цифрах

1 украинец пытался заставить экипаж самолета Харьков-Стамбул направить самолет г. в Сочи на Олимпиаду. Взрывчатки или оружия у пассажира не было обнаружено. Экипаж курса не менял и в штатном режиме совершил посадку в аэропорту Стамбула, где дебошира - 44-летнего харьковчанина, передали полиции. На борту находились 110 пассажиров, 3 пилота и 4 стюардессы.

2 львовянина, один из них несовершеннолетний, серьезно пострадали от взрыва в Доме профсоюзов. По из словам, он произошел в результате открытия коробки, переданной им неизвестным под видом лекарств. В итоге, 16-летний Назар Держило лишился глаза и в тяжелом состоянии был отправлен на лечение во Вроцлав, а 20-летний Роман Дзивинский остался без кисти левой руки и пребывает пока в реанимации города Львова.

4 года лишения свободы попросит Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обвиняемым в избиении журналистки Татьяны Чорновол. Это максимальное наказание по инкриминируемым им ч. 2 ст. 296 и ч.1 ст. 122.

8,8% составляет минимальный отрыв, с которым любой из лидеров действующей оппозиции выиграл бы второй тур президентских выборов у действующего глава государства, если б он состоятся в ближайшее время. Самый крупный проигрыш Виктор Янукович получил бы от Виталия Кличко – 36,1% поддержки против 63,9%.

12 человек погибли в результате жуткой аварии в Сумской области 4 февраля во время столкновения маршрутного автобуса и пассажирского электропоезда. Из них – 7 учителей и 1 школьник. Еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии в больнице.

22 человека пропали без вести или не выходят на контакт с родственниками по подсчетам волонтеров Евромайдана SOS по состоянию на 19:00 7 февраля. Активисты занимаются поиском пропавших.

25 – столько лет было бразилийскому футболисту, нападающему ФК Шахтер Перейре де Оливейре Майкону, который на этой неделе погиб в Донецке в автомобильной катастрофе.

30 дней смогут пребывать украинцы в Индии с визой, полученной по прилету в страну в результате упрощения этой страной визового режима для 180 государств. Планируется, что соответствующие изменения начнут действовать с сентября 2014 года. При этом туристам нужно будет подать заявление онлайн для получения электронного разрешения на путешествие минимум за три дня до поездки. После приезда в Индию необходимо будет пройти только биометрическую идентификацию, чтобы получить визу. Она будет действовать 30 дней и не подлежит продлению. Получить визу можно будет в 26 аэропортах Индии.

47,7% украинцев поддерживают протестные настроения граждан (26,8% ответили, что полностью поддерживают акции протеста, 20,9% - скорее поддерживают). Не поддерживают акции протеста 46% опрошенных (31,3% совсем не поддерживают, 14,8% - скорее не поддерживают). При этом подавляющее большинство опрошенных граждан - 63,3% - считают, что для достижения позитивного результата акций протеста нужно садиться за стол публичных переговоров с властью, а только 11,1% убеждены, что нужно переходить к более решительным действиям, применив силу.

82сотрудника СМИ были избиты или подверглись нападению в январе 2014 года. Для сравнения, за весь 2012 год – 65. Зафиксировано также по 13 случаев кибер-преступлений против журналистов и СМИ. Кроме того – 11 случаев препятствования законной профессиональной журналистской деятельности, 8 случаев ареста, 2 случая политического давления и по 1 случаю обыска, проблем с доступом к публичной информации и давления на блогеров. Трое журналистов вынуждены были скрываться или покинуть страну по данным ИМИ.

91украинский дипломат подписался под коллективным обращением в поддержку устремлений украинцев, которые стоят на площадях. “Мы убеждены в правильности стратегического курса Украины на европейскую интеграцию, на внедрение общечеловеческих и демократических ценностей в нашем обществе и государстве. Мы хотим искренне гордиться своей Родиной, представляя ее за рубежом. Слава Украине!”, - говорится в обращении.

203дополнительных оперативных наряда милиции добавлены для усиления патрулирования улиц столицы с целью обеспечения порядка и безопасности по инициативе министра внутренних дел Виталия Захарченко.

259человек из числа тех, кто был задержан за нарушение общественного порядка и за массовые беспорядки, подпадают под амнистию согласно новому закону об освобождении от уголовной ответственности по словам Генпрокуратуры. Из них были арестованы около 150 человек (остаются под стражей около 70 человек), к другим участникам противостояний был применен домашний арест.

12000 человек (39 боевых сотен) насчитывается в структуре Самообороны Майдана по словам одного из комендантов Андрея Парубия. Количество добровольцев, по его заверениям, постоянно увеличивается.

50000 гривен на модернизацию получит школа Переяслав-Хмельницкого, в которой учится Роман Барабаш, ставший победителем Всеукраинского конкурса для школьников “Дудл для Google”, который начался три месяца назад. Детям в возрасте до 17 лет предложили нарисовать праздничный логотип Google на тему “Украина моей мечты”. За время конкурса участники прислали более 10 тысяч работ - детских рисунков из разных уголков Украины. Почетное жюри выбрало 15 лучших дудлов-полуфиналистов (5 в каждой возрастной категории), а Роман стал абсолютным победителем.

50000 евро пожертвует Эстония активистам Евромайдана, пострадавшим в результате столкновений с силовиками. Деньги будут переданы Благотворительному фонду «Ренессанс» (International Renaissance Foundation). Почти треть средств – 15000 евро – будет взята из бюджета Министерства иностранных дел на 2014 год, предназначенного для гуманитарной помощи.

Анастасия Береза