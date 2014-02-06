Сегодня около 09.30 в Доме профсоюзов взорвалась коробка с лекарствами, пострадал один из активистов Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал активист Майдана Анатолий Медведь.

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“Произошла провокация, в результате которой один из активистов Майдана получил тяжелую травму в результате открытия пакета с лекарствами, где была взрывчатка. Человеку серьезно повредило руку. Мы изучаем, что за взрывное устройство было в коробке. Пострадавший сейчас находится в больнице. Также не известно, кто принес эту коробку”, - сказал Медведь.