Индия упростила визовый режим для украинцев

Индия упростила визовый режим для 180 стран, позволив получать визы по прилету в страну, сообщает ТСН.ua со ссылкой на индийскую The Economic Times.

Планируется, что соответствующие изменения начнут действовать с сентября 2014 года. При этом туристам нужно будет подать заявление онлайн для получения электронного разрешения на путешествие минимум за три дня до поездки.

После приезда в Индию необходимо будет пройти только биометрическую идентификацию, чтобы получить визу. Она будет действовать 30 дней и не подлежит продлению. Получить визу можно будет в 26 аэропортах Индии.

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Туристы из восьми стран "из предыдущего списка" - Пакистан, Судан, Афганистан, Иран, Ирак, Нигерия, Сомали, Шри-Ланка - как и прежде будут подавать документы на визу через посольство.

Ранее сообщалось, что Европарламент призвалЕвропу быстрее договориться об отмене виз для украинцев.