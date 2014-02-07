Власть настроена на продолжение переговоров с оппозицией - Янукович

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном Ягландом в рамках рабочего визита в Сочи.

Читайте такжеЯнукович поблагодарил ООН за взвешенную позицию относительно кризиса в УкраинеЯнукович отметил, что Украина ценит внимание, которое Совет Европы уделяет нашей стране, в частности тем событиям, которые происходят. Он выразил надежду, что это будет способствовать эффективному урегулированию политического кризиса в государстве.

«Мы ценим то, что в декабре прошлого года Вы отреагировали на эти события и посетили Украину, чтобы способствовать разрешению конфликтной ситуации», - сказал Янукович.

«Мы также высоко оцениваем Ваши заявления относительно ситуации в Украине как сбалансированные и взвешенные, что бесспорно способствует поиску путей мирного разрешения внутриполитического кризиса», - отметил Президент.

Читайте такжеЯнукович проигрывает во втором туре президентских выборов любому лидеру оппозиции – опросГлава государства подчеркнул, что в последнее время были сделаны важные шаги в этом направлении. В частности, сообщил он, отменены девять законодательных актов, принятых 16 января, а также принят закон, который предусматривает освобождение от ответственности лиц, подозреваемых или обвиненных в совершении преступлений, связанных с их участием в массовых акциях протеста.

«Мы настроены на продолжение конструктивных переговоров с оппозицией для поиска путей выхода из политического кризиса в пределах правового поля», - резюмировал Янукович.