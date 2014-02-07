Суд вернул Львовской ОГА полномочия

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Указанное решение прокуратурой Львовской области обжаловано 18 декабря, учитывая то, что Львовский областной совет при его принятии вышем за пределы предоставленных ей полномочий, чем допустил нарушение требований Конституции и Законов Украины", - сказано в заявлении.

"Кроме того, согласно постановлениям Львовского окружного админсуда запрещено обнародовать или приостанавливать действие 86 незаконных решений органов местного самоуправления. Речь идет о решениях, принятых после 16 января относительно общественно-политической ситуации в государстве", - добавили в прокуратуре.