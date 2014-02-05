Активисты планируют освободить ОГА в Ровно сегодня вечером

В городе Ровне в среду вечером, 5 февраля, после проведения Народного вече, начало которого запланировано на 18.00, протестующие планируют освободить здание Ровенской областной государственной администрации, в котором они находились в течение почти двух недель.

Как передает корреспондент УНИАН, о таком намерении было заявлено сегодня во время проведения дневного Народного вече под стенами здания ОГА.

В мероприятии принял участие новоизбранный вчера председатель Ровенского областного совета Михаил Кириллов, который является выдвиженцем межфракционного объединения «Народный совет» в Ровенском облсовете.

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В частности, вечером планируется устроить почетный вывод отрядов активистов из главного административного здания области. В дальнейшем здание будут охранять депутаты - члены этого объединения, а также общественные активисты.

Также отмечалось, что при необходимости отряды смогут оперативно вернуться в здание ОГА.

Как сообщал УНИАН, 23 января после Народного вече, которое состоялось на площади Независимости в Ровно и которое собрало несколько тысяч людей, его участники двинулись к Ровенской облгосадминистрации. Протестующие выломали входные двери и проникли в помещение.