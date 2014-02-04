Еще двух активистов с Грушевского отпустили под домашний арест
19:54, 04 февраля 2014Политика
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Апелляционный суд Киева изменил двум задержанным на Грушевского меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест
Сегодня Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайств об изменении меры пресечения участникам массовых беспорядков на улице Грушевского.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, по результатам судебных заседаний 2 подозреваемым смягчена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест, еще одного суд оставил за решеткой.
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«В целом, в настоящее время из 64 подозреваемых в массовых беспорядках 26 лиц находятся под стражей, 36 – отпущены под домашний арест, с одного взято личное обязательство, еще одним подозреваемым внесен залог», - говорится в сообщении.
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