Москаль просит Пшонку расследовать законность применения водометов на Майдане

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

Депутат отметил, что водомет, как многофункциональное устройство, которое выпускает струю воды под давлением 10-12 атмосфер, является специальным средством, которое в других государствах использовалось исключительно для рассредоточения участников массовых беспорядков.

Читайте такжеДепутат Киевсовета обжаловал в суде разрешение на использование водометов на морозеНапротив, своим постановлением №14 Кабинет министров Украины, расширив перечень случаев использования указанного специального средства и сняв любые ограничения, создает угрозу жизни и здоровью значительного количества людей.

Москаль просит открыть по данному факту уголовное производство по ч.2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины — “превышение власти или должностных полномочий”: в отношении лиц, которые принимали участие в подготовке данных проектов постановлений; в отношении лиц, которые вынесли данные постановления на рассмотрение заседания Кабинета министров Украины; в отношении лиц, которые голосовали за данные постановления.

Читайте такжеПротив митингующих снова применили водометыПрименение к участникам мирных собраний водометов при температуре воздуха ниже 0°С является не чем иным, как совершением действий для умышленного причинения сильной боли, страдания и угрозы жизни граждан, поскольку попадание на одежду и тело человека ледяной воды при температуре воздуха ниже 0°С является крайне опасным и может спровоцировать мгновенное обмораживание и переохлаждение, что в свою очередь может повлечь смерть человека.

“Ни в одной стране мира не разрешено применение такого специального средства как водомет при температуре атмосферного воздуха ниже 0°С”, - отметил Москаль.

По мнению депутата, принимая указанное решение, Кабмин грубо нарушил требования национального и международного законодательства.

Как сообщал УНИАН, 22 января Кабмин внес изменения в Правила применения специальных средств при охране общественного порядка, разрешив силовикам использование водометов при минусовой температуре воздуха.

Активист Евромайдана Богдан Калиняк после столкновений с применением водометов на улице Грушевского в Киеве заболел пневмонией. 28 января в областной больнице Ивано-Франковска активист умер. Почти два месяца он провел на Евромайдане в Киеве, помогал раненым, оставался на ночные дежурства.

По словам городского головы Коломыи Игоря Слюзара, во время столкновений на ул. Грушевского Калиняк заработал пневмонию после того, как правоохранители поливали там митингующих ледяной водой.