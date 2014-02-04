Рыбак закрыл вечернее заседание Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, спикер объявил, что переговоры, на которые он пригласил руководителей фракций, будут продолжены в 17.00.

Он объяснил, что переговоры должны продолжаться, чтобы председатели фракций на завтра на 10.00 уже имели определенные наработки по спорным вопросам.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на заседании ВР народный депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев подчеркнул необходимость объявить перерыв в работе парламента, провести заседание всех фракций и возобновить заседание после разработки плана действий парламента.

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По его словам, оппозиция требует, чтобы парламент принял конституционный акт о возвращении к Основному Закону в редакции 2004 года.

Также оппозиция требует принять закон об амнистии участников акций протеста, которые привлекаются к уголовной ответственности без условия об освобождении админзданий и улиц другими протестующими.