Австрийские СМИ: Азаров вылетел в направлении Киева

"Информированные источники утверждают, что Азаров больше не проживает в Австрии. Украинский премьер-министр в отставке в воскресенье вечером покинул страну и отправился в направлении Киева, сообщили эти источники АРА (Austria Presse Agentur, австрийское информагентство - ред.)", - отмечают журналисты.

Как сообщали австрийские СМИ, Азаров сразу после отставки улетел в Австрию на частном самолете. Он якобы отправился в Вену к своему сыну и планировал остаться там надолго.

Читайте такжеТоменко просит СБУ проверить, действительно ли Азаров улетел из УкраиныРанее "Украинская правда" писала, что сын Азарова имеет разрешение на жительство в Австрии. Как заявила во вторник евродепутат Ребекка Гармс, Азаров-старший имеет паспорт гражданина Австрии.