ВР и Киевсовет начали свою работу (прямой эфир)
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак открыл 4 сессию ВР 7 созыва, Секретарь Киевсовета Галина Герега открыла 13-ю сессию Киевсовета 6-го созыва. Сессия проходит в помещении Печерской райгосадминистрации.
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале, кроме народных депутатов Украины, присутствуют европейские политики и украинские правительственные чиновники. В частности, и.о. премьер-министра Украины Сергей Арбузов, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка и председатель Администрации Президента Андрей Клюев. В сессионном зале прозвучал Гимн Украины.
После открытия Киеврады Герега объявила, что кворум для проведения заседания есть.
По ее данным, в зале зарегистрировано 77 депутатов. Заседание началось Государственным Гимном Украины.
В зале также присутствуют народные депутаты и председатель КГГА Владимир Макеенко.
На сессии планируется рассмотрение проекта бюджета города на текущий год и программы социально-экономического развития.