ВР и Киевсовет начали свою работу (прямой эфир)

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале, кроме народных депутатов Украины, присутствуют европейские политики и украинские правительственные чиновники. В частности, и.о. премьер-министра Украины Сергей Арбузов, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка и председатель Администрации Президента Андрей Клюев. В сессионном зале прозвучал Гимн Украины.

После открытия Киеврады Герега объявила, что кворум для проведения заседания есть.

По ее данным, в зале зарегистрировано 77 депутатов. Заседание началось Государственным Гимном Украины.

В зале также присутствуют народные депутаты и председатель КГГА Владимир Макеенко.

На сессии планируется рассмотрение проекта бюджета города на текущий год и программы социально-экономического развития.