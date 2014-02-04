МИД РФ требует от ЕС и США прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины
Западные страны должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины.
Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по правам человека Константин Долгов, передает РИА «Новости».
"Должно быть прекращено любое вмешательство. Когда представители ряда западных государств - ЕС, США, как представители законодательных властей, так и исполнительной власти, выступали на Майдане, выступали в своих столицах и откровенно призывали украинский народ к борьбе скажем так за «европейский вызов», то есть фактически призывали к дальнейшему противостоянию, к его усугублению, это конечно нельзя расценивать иначе как откровенное вмешательство во внутренние дела, и это мало вяжется с теми демократическими лозунгами, которые мы слышали от тех же госдеятелей, от тех же западных политиков", - сказал Долгов.