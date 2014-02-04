В парламенте есть большинство, которое поддержит Конституцию-2004 - депутат

Об этом заявил бывший член фракции Партии регионов в Верховной Раде, а ныне вне фракционный народный депутат Давид Жвания, пишет Gazeta.ua.

Он напомнил, что профильный комитет подготовил Акт о восстановлении легитимности конституционного правопорядка в Украине, принятие которого позволит вернуться к Основному закону образца 2004 года. Он подчеркнул, что голоса в парламенте для этого есть.

"Неизбежность этого шага понимает оппозиция и те депутаты, которые вышли из фракции Партии регионов готовы выйти" , - сказал депутат.

При этом он добавил, что остается открытым вопрос, поставит спикер парламента такой Акт на голосование.

"Если Владимир Рыбак не поймет, что он спикер Верховной Рады, а не лично президента, тогда не исключаю, что придется ставить вопрос о смене председателя парламента", - заявил Жвания.

Он также добавил, что Акт должен быть проголосован на этой неделе.

Также Жвания подчеркнул, что вопрос о создании временной следственной комиссии по внесению изменений в Конституцию - это только затягивание времени.

Как известно, возвращение к Конституции образца 2004-го года, что фактически означало бы сужение полномочий президента, было одним из требований оппозиции во время переговоров с властью.

Завра, 4 февраля, на очередном заседании Верховной Рады оппозиция собирается поставить на голосование подготовленный депутатами-оппозиционерами законопроект об изменении Конституции.