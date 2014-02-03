Ивано-Франковский облсовет выразил недоверие губернатору

Как передает корреспондент УНИАН, за недоверие проголосовали 77 депутатов из 86 присутствующих на сессии (это две трети голосов из 114 избранных), 7 бюллетеней были недействительными, двое - воздержались.

Решение сессии направят Президенту Украины.

Председатель областного совета Василий Скрипничук поставил свою подпись на решении облсовета сразу же после голосования в сессионном зале, чтобы прокуратура не успела запретить ему подписать решение совета.

Читайте такжеИвано-Франковский облсовет запретил на территории области символику ПР и КПУПеред голосованием сессия областного совета началась с предложения координатора Штаба национального сопротивления в области, депутата областного совета и председателя фракции ВО "Свобода" Василия Поповича к членам Партии регионов выйти из партии или покинуть сессионный зал. По его словам, депутаты не хотят сидеть рядом с «представителями кровавой партии, которые причастны к убийствам, увечиям». К двум депутатам-регионалам подошли люди в масках, после чего те покинули зал.

Также покинул зал и первый заместитель председателя облгосадминистрации, член Партии регионов Игорь Зварыч, который был приглашен на "бюджетную" сессию. Президиум молча наблюдала, как выводят членов Партии регионов из зала. На сессии также зачитали заявление депутата облсовета начальника Государственной налоговой инспекции в Верховинском районе Ивана Шкиндюка о выходе из фракции Партии регионов.