Милиции мешают быстро расследовать дело Булатова - МВД

Однако правоохранители фактически лишены возможности получения свидетельств и доказательств, которые бы помогли быстро раскрыть это резонансное преступление. Об этом сообщил начальник Главного следственного управления МВД Украины Николай Чинчин.

По его словам, Дмитрий Булатов сейчас находится в больнице, в связи с чем доступ следователей к нему вообще невозможен. Неоднократным попыткам следователей пообщаться с пострадавшим препятствовали или народные депутаты, или врачи.

МВД Украины заинтересовано в быстром и полном расследовании уголовного производства в отношении незаконного лишения свободы Дмитрия Булатова. С этой целью создана следственно-оперативная группа, в которую вошли 20 сотрудников милиции. Однако правоохранители фактически лишены возможности быстрого получения свидетельств и доказательств, которые бы помогли быстро раскрыть это резонансное преступление. Фактически такие действия могут свидетельствовать о желании затянуть расследование или о незаинтересованности в установленные истины.

– На место, где был найден гражданин Булатов, следственно-оперативная группа не вызывалась вообще, сообщение в милицию поступило только из больницы. Ни вчера, ни сегодня провести следственные действия с потерпевшим не удалось. У нас нет его показаний, примет его похитителей, обстоятельств совершения преступления, – подчеркнул Николай Чинчин.

По предварительной информации, после предоставления Дмитрию Булатову первичной медицинской помощи его жизни угрозы нет, а его состояние позволяет дать показания сотрудникам милиции.