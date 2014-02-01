Харьковские регионалы создают «Украинский фронт»

Как передает корреспондент УНИАН, решение о создании «Украинского фронта» было принято сегодня во время всеукраинского слета руководителей первичных организаций Партии регионов, который проходил в харьковском Дворце спорта.

По словам руководителя харьковской облорганизации Партии регионов, председателя Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина, в новую организацию войдут общественные объединения и движения, представители политических партий и индивидуальные члены, которые поддерживают идеологию «Украинского фронта».

По словам Добкина, штаб-квартира «Украинского фронта» временно будет базироваться в Харькове, однако со временем будет перенесена в Киев. Гражданский союз будет иметь официальное представительство в каждом регионе Украины. Символом «Украинского фронта» станет георгиевская лента.

Добкин отметил, что главными задачами «Украинского фронта» будет «прорыв информационной блокады» для того, чтобы «Украинский фронт» мог стать представителем и выражать общественное мнение.

Кроме того, новый общественный союз будет добиваться своего участия, как представителя общественного мнения, в переговорах между властью, оппозицией и Майданом.

Добкин также подчеркнул, что «Украинский фронт» будет инициировать проведение всеукраинского референдума, на который будут вынесены вопросы отмены депутатской неприкосновенности и сокращение количества депутатов Верховной Рады Украины.

Добкин подчеркнул, что помимо прочего «Украинский фронт» требует безоговорочного освобождения всех захваченных административных зданий и сооружений, без предъявления каких-либо условий освобождения улиц и площадей.

Он отметил также, что для защиты админзданий и освобождения уже захваченных сооружений «Украинский фронт» инициирует создание народной гвардии, первый набор в которую состоится сегодня в харьковском Дворце спорта после проведения всеукраинского слета руководителей первичных организаций Партии регионов. Добкин добавил, что народная гвардия будет действовать в рамках закона. «Я думаю, первым, чем мы займемся, мы будем принуждать к миру тех, кто встал на тропу войны», - подчеркнул Добкин, выступая на слете первичных организаций Партии регионов.