Санкции Евросоюза против украинской власти необходимы – Тимошенко

Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera сказала экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, сообщает ее официальный сайт.

«Санкции абсолютно необходимы, поскольку сейчас начинается отсчет каждого часа, когда еще можно предотвратить утрату человеческих жизней в той борьбе, которую этот режим начнет, чтобы остаться у власти», - сказала Тимошенко.

При этом она отметила, что любые переговоры с Президентом Украины Виктором Януковичем без введения санкций являются напрасными, поскольку украинская власть никак не реагирует на дипломатическое давление Евросоюза.

«Такие санкции должны были бы нанести удар по финансовой поддержке диктаторского режима и тех политиков, которые несут ответственность за насильственные действия против украинцев. Без санкций невозможно начинать настоящие переговоры, поскольку эта власть уже продемонстрировала свою способность игнорировать политическое дипломатическое давление из-за рубежа», - сказала заключенная экс-премьер.

По словам Тимошенко, все переговоры, которые велись между Президентом и оппозицией, безрезультатны, поскольку Янукович не стремится достигнуть компромисса, а ищет пути усиления своего авторитарного давления.

«К сожалению, последние события показывают, как я и прогнозировала, что любые варианты компромисса, которые он предлагает оппозиции и народу для того, чтобы убедить другие страны в своих добрых намерениях, разрабатываются только для того, чтобы усилить авторитарное давление», - отметила она.

Выход из сложившегося в Украине положения, по мнению Тимошенко, возможен двумя путями: «Первый – проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе, что, как считает экс-премьер, позволит сформировать демократическое и проевропейское большинство. Второй – проведение досрочных президентских выборов».

«Если он (Янукович – УНИАН) считает себя достаточно сильным для того, чтобы выиграть, он должен выставить свою кандидатуру. И он не должен бояться участия других кандидатов в рамках в действительно демократической политической конкуренции», - сказала Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос применения санкций к украинским чиновникам со стороны ЕС является неактуальным. Между тем, Канада в конце января ограничила въезд в страну для ряда украинских высокопоставленных лиц.