В Киеве проходит всеукраинский форум Евромайданов

С 12.00 началась работа в группах в соответствии с вопросами повестки дня. Участники, в частности, намерены обсудить задачи правительства Национального согласия, принципы его формирования, вопрос правовых и гуманитарных последствий противостояния в Украине; механизмы влияния общества на власть и участие общественности в переговорном процессе; новая система организации государственной и местной власти и самоуправления.

На 16.00 запланировано итоговое пленарное заседание, на котором форум примет ряд решений, о которых будет сообщено на пресс-конференции.