В Киеве проходит всеукраинский форум Евромайданов
13:20, 01 февраля 2014Политика
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Как передает корреспондент УНИАН, на форуме зарегистрировалось 68 делегатов из 46-ти евромайданов. Кроме делегатов от майданов на Форум приглашены наблюдатели и гости от политических партий и общественно-политических инициатив, представители экспертной среды.
Евромайдан, баррикады
С 12.00 началась работа в группах в соответствии с вопросами повестки дня. Участники, в частности, намерены обсудить задачи правительства Национального согласия, принципы его формирования, вопрос правовых и гуманитарных последствий противостояния в Украине; механизмы влияния общества на власть и участие общественности в переговорном процессе; новая система организации государственной и местной власти и самоуправления.
На 16.00 запланировано итоговое пленарное заседание, на котором форум примет ряд решений, о которых будет сообщено на пресс-конференции.
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