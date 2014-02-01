В Ровно суд остановил решение о создании Народного совета

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По сообщению пресс-службы, установлено, что указанное решение принято с нарушением требований ряда статей Конституции Украины и Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».

В порядке обеспечения исковых требований судом удовлетворено «ходатайство прокурора и остановлено действие незаконного решения городского совета».

Как сообщал УНИАН, вчера, 31 января, на сессии Ривненского городского совета признан «Народный совет» Украины органом, уполномоченным представлять интересы народа Украины, полномочия на создание которого предоставлены решением Всенародного собрания граждан, состоявшегося 19 января 2014 года на Майдан Незалежности в городе Киеве.

Постановлением Ривнесовет также образовал в своем составе межфракционное объединение «Народный совет». Решение поддержали 35 депутатов из 41 присутствующего в сессионном зале.