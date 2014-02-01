Кожара встретился с Генсеком ООН
11:29, 01 февраля 2014Политика
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В рамках визита в Германию для участия в работе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и.о. министра иностранных дел Украины Леонид Кожара встретился с Генеральным секретарем ООН Пан Ги-Муном.
Пан Ги-Мун
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, Кожара проинформировал Генерального секретаря о последних шагах Президента Украины Виктора Януковича, направленных на стабилизацию ситуации в Украине.
Пан Ги-Мун дал высокую оценку действиям Президента, направленным на разрешение политического кризиса. Он отметил важность сохранения положительной динамики в нормализации ситуации, подчеркнув ключевую роль руководства Украины.
Во время встречи были также обсуждены результаты недавнего визита в Украину Специального посланника Генерального секретаря ООН Роберта Серри.
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