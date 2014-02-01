Кожара встретился с Генсеком ООН

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, Кожара проинформировал Генерального секретаря о последних шагах Президента Украины Виктора Януковича, направленных на стабилизацию ситуации в Украине.

Пан Ги-Мун дал высокую оценку действиям Президента, направленным на разрешение политического кризиса. Он отметил важность сохранения положительной динамики в нормализации ситуации, подчеркнув ключевую роль руководства Украины.

Во время встречи были также обсуждены результаты недавнего визита в Украину Специального посланника Генерального секретаря ООН Роберта Серри.