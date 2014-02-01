Луценко считает, что необходимо прекратить переговоры с Януковичем

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Что я предлагаю в данной ситуации? Надо прекратить разговоры об увеличении количества участников переговоров с диктатором. Не мы, а он должен просить об их возобновлении", - заверил политик.

Читайте такжеЛуценко: беркутівці отримують три тисячі за спійманого революціонера

По его словам, сейчас переговоры с Януковичем можно считать провальными.

"Отмена диктаторских законов и предложение обмена заложников на админздание - явно не является выполнением требований Майдана. Поведение Януковича и его команды показывает, что наши бурбоны так ничего и не поняли, так ничему и не научились. Доморощенный монарх лег на больничный и передал нам, что он умывает руки", - заявил Луценко.