Левочкин угрожал президенту увольнением еще летом - нардеп

Об этом в эфире "Громадському ТБ" заявила депутат Инна Богословская, пишет Украинская правда.

По ее словам, Левочкин летом "пришел и сказал, что он пойдет в отставку".

"Это было в связи с тем, что Сергей (Левочкин) пытался доказать, что неправильно идут все процессы, и что это невозможно. В результате получилась конфронтация с многими другими людьми, которые влияли на Януковича. И Левочкин летом пошел к Януковичу и прямо сказал: "Если вас не устраивает моя работа, то давайте я уйду в отставку", - сказала депутат.

"На что он (Левочкин) получил грубое слово от Януковича с продолжением "Иди и работай", - добавила Богословская.

"На самом деле с этого момента начался постоянный процесс ограничения Левочкина сначала от информации, потом от принятия решений и в итоге это закончилось тем, что Сергей занимался очень большим количеством работы "в стол". Потому что никто уже не читал и не слушал эту аналитику и слайды, которые готовили для президента в обычной для него манере", - сказала депутат.

Как известно, после разгона мирного митинга на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года Левочкин написал заявление об отставке, однако Янукович ее не удовлетворил.

Позже президент ввел новую должность в администрации - заместителя главы АП - и назначил на нее Юрия Чмыря, который руководит гуманитарным направлением и отвечает за коммуникацию администрации с другими органами власти и СМИ.

17 января 2014 года Янукович уволил Левочкина с должности главы АП иназначил его своим советником.