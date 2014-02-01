Левочкин угрожал президенту увольнением еще летом - нардеп
Экс-глава администрации президента Сергей Левочкин впервые заговорил о своей отставке с президентом Виктором Януковичем летом 2013 года.
Об этом в эфире "Громадському ТБ" заявила депутат Инна Богословская, пишет Украинская правда.
По ее словам, Левочкин летом "пришел и сказал, что он пойдет в отставку".
"Это было в связи с тем, что Сергей (Левочкин) пытался доказать, что неправильно идут все процессы, и что это невозможно. В результате получилась конфронтация с многими другими людьми, которые влияли на Януковича. И Левочкин летом пошел к Януковичу и прямо сказал: "Если вас не устраивает моя работа, то давайте я уйду в отставку", - сказала депутат.
"На что он (Левочкин) получил грубое слово от Януковича с продолжением "Иди и работай", - добавила Богословская.
"На самом деле с этого момента начался постоянный процесс ограничения Левочкина сначала от информации, потом от принятия решений и в итоге это закончилось тем, что Сергей занимался очень большим количеством работы "в стол". Потому что никто уже не читал и не слушал эту аналитику и слайды, которые готовили для президента в обычной для него манере", - сказала депутат.
Как известно, после разгона мирного митинга на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года Левочкин написал заявление об отставке, однако Янукович ее не удовлетворил.
Позже президент ввел новую должность в администрации - заместителя главы АП - и назначил на нее Юрия Чмыря, который руководит гуманитарным направлением и отвечает за коммуникацию администрации с другими органами власти и СМИ.
17 января 2014 года Янукович уволил Левочкина с должности главы АП иназначил его своим советником.