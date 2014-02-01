В Москве разгромили офис в поисках Комитета солидарности с Майданом

Об этом телеканала "Дождь" рассказал председатель союза Михаил Аншаков, сообщает ТСН.

Он добавил, что нападавшие искали Комитет солидарности с украинским Майданом.

Аншаков отметил, что собирается добиваться возбуждения уголовного дела по факту обыска.

О создании Комитета солидарности с Майданом сообщил ранее бывший советник президента России Андрей Илларионов.

В своем блоге он написал, что комитет собирает гуманитарную помощь участникам Майдана и пострадавшим во время столкновений.

Комитет также намерен организовать акции в поддержку Майдана. В частности, 2 февраля планируют пикетировать посольство Украины в Москве.