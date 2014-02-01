На Грушевского пострадали около 30 медиков - юрист

Об этом в эфире "112 Украина" заявила юрист Елена Беденко, пишет Gazeta.ua.

Беденко, в частности, прокомментировала заявление министра здравоохранения Раисы Богатыревой о том, что в Минздраве ничего не знают о нападениях на медицинских сотрудников во время столкновений.

"Это официальная версия. Иную статистику предоставляют врачи Майдана и Штаба национального сопротивления", - отметила юрист.

По ее словам, пострадали всего около 30 работников медицины.

"Первые повреждения были получены во время первого захвата медицинского штаба", - уточнила она.

Юрист добавила: "Как говорят сами медики, когда видят, что они идут с эмблемами, в них бросают камнями или чем-то другим, именно с целью поранить".

По словам Беденко, несколько работников медицинского штаба сейчас госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Напомним, неправительственная организация Human Rights Watch, занимающаяся расследованием нарушений прав человека, заявила, что украинская милиция сознательно атаковала и ранила журналистов и медицинских работников на ул. Грушевского.