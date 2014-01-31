Президент ФРГ встретился в Мюнхене с Яценюком
20:38, 31 января 2014Политика
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Президент ФРГ Йоахим Гаук встретился с главой парламентской фракции "Батькивщина" Арсением Яценюком на полях на Мюнхенской конференции по безопасности.
Reuters
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ, которые цитируют представителя главы немецкого государства.
Содержание их беседы не разглашается.
Ранее сообщалось, что в субботу с лидерами украинской оппозиции намерен встретиться госсекретарь США Джон Керри.
Ситуация в Украине стала одной из центральных тем Мюнхенской конференции по безопасности.
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