Президент ФРГ встретился в Мюнхене с Яценюком

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ, которые цитируют представителя главы немецкого государства.

Содержание их беседы не разглашается.

Ранее сообщалось, что в субботу с лидерами украинской оппозиции намерен встретиться госсекретарь США Джон Керри.

Ситуация в Украине стала одной из центральных тем Мюнхенской конференции по безопасности.