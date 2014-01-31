Врачи не допускают следственно-оперативные группы для допроса Булатова

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУ МВД Украины в Киевской области, по факту похищения Булатова Следственным управлением УВД Киевской области было открыто уголовное производство по ст. 146 (похищение или незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

Одновременно Следственным управлением столичной милиции Булатов подозревается в причастности к массовым беспорядкам по признакам преступления, предусмотренного ст. 294.

Таким образом, как пояснили в ОСО милиции Киевской области, обе следственные группы пытаются попасть к Булатову, чтобы получить от него объяснения в рамках расследования обоих этих производств, но медицинский персонал клиники, учитывая состояние здоровья Булатова, не допускает правоохранителей к нему.

Также в ОСО отметили, что, согласно действующему законодательству, избрать Булатову меру пресечения в рамках ст. 294 имеет право только суд при его присутствии в зале заседаний.

Но в милиции Киевской области предположили, что тот же суд в связи с подписанным Президентом законом об амнистии активистов Евромайдана и Автомайдана может освободить Булатова от ответственности.

Как сообщал УНИАН, 23 января активисты Автомайдана заявили об исчезновении Булатова. Позже в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве сообщили, что жена Булатова через своего адвоката написала в милицию заявление об исчезновении мужа.

Булатова нашли 30 января в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области. Сейчас он находится в столичной клинике «Борис». По словам друзей Булатова, неизвестные злоумышленники неделю пытали мужчину, не давали ему пищу, пытались узнать, кто финансирует Автомайдан.