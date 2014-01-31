В МВД уверяют, что разыскали почти всех без вести пропавших на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Виталий Сакал, отметив, что речь идет о тех лицах, информация об исчезновении которых начала поступать в милицию с 21 ноября прошлого года.

Читайте такжеВ оппозиции заявляют, что в Харькове исчезли двое активистов, которых задержала охрана КернесаВ то же время, Сакал опроверг информацию, которую сегодня распространили СМИ, о якобы наличии 26 неопознанных тел, которые находятся в столичном морге на улице Оранжерейной, и что они были доставлены туда с киевского Майдана. По словам Сакала, тела тех людей находятся в морге долгое время. «Что касается 26 трупов на Оранжерейной, то туда направлялись работники милиции. Эти люди находятся там длительное время. По всем ним проводятся мероприятия, чтобы установить, кто эти люди», - сказал Сакал.

*** Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «Свідомо», в центральном морге на Оранжерейной по состоянию на 30 января находятся 26 неопознанных трупов. По данным журналистов, 14 из них попали сюда в 2014 году. Среди них два тела было найдено на Крещатике, еще один труп попал в морг из больницы №9. В «Свідомо» заявили, что во вторник, 4 февраля, на Северном кладбище запланировано массовое захоронение неопознанных трупов.