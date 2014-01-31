Меркель: Переговоры оппозиции и власти важнее введения санкций

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на заявление Меркель на совместной с Туском пресс-конференции.

"Сейчас мы концентрируемся на том, чтобы не сорвались переговоры между властью и оппозицией", - сказала Меркель.

В свою очередь Туск отметил, что санкции не являются главной проблемой, намного важнее сделать все возможное для того, чтобы не допустить реализации "черного сценария" в Украине, а именно - "жесткой конфронтации внутри страны". "И тогда (если бы дошло до такого сценария) не будем говорить о санкциях, а о драматично другой ситуации в целом регионе", - сказал Туск. "Нужно искать все возможности, чтобы мотивировать украинцев найти взаимопонимание", - подчеркнул он.