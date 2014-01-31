Шокирующие фото Булатова после пыток

Дмитрий избит, но ходит сам.

Его пытали, резали, пытались выколоть глаз, но, к счастью, не сделали этого.

Также, по словам Дмитрия, его распинали и пытали люди с русским акцентом, но он их не видел, потому что глаза все время были завязаны.