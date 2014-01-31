Шокирующие фото Булатова после пыток
02:43, 31 января 2014Политика
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Один из лидеров Автомайдана Дмитрий Булатов, пропавший на длительное время, нашелся вечером в четверг, 30 января, в селе Вишенки Бориспольского района под Киевом.
Дмитрий избит, но ходит сам.
Его пытали, резали, пытались выколоть глаз, но, к счастью, не сделали этого.
Также, по словам Дмитрия, его распинали и пытали люди с русским акцентом, но он их не видел, потому что глаза все время были завязаны.
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