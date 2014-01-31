Евромайдан дополнил повестку Мюнхенской конференции по безопасности

В этом году повестка форума претерпела изменения в последний момент: к заранее запланированным дискуссиям по Сирии, Ирану и кибербезопасности добавился кризис в Украине, пишет РИА Новости.

На конференцию, которая продлится до воскресенья, съедутся 20 глав государств и правительств, а также более 60 министров иностранных дел и обороны, сообщил ее директор Вольфганг Ишингер. В форуме примут участие генсек ООН Пан Ги Мун, генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, глава Пентагона Чак Хейгел. О намерении приехать на форум заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Правительство ФРГ в Мюнхене будут представлять министр обороны Урсула фон дер Ляйен, глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, а также министр внутренних дел Томас де Мезьер. Вступительную речь на церемонии открытия юбилейной конференции произнесет президент ФРГ Йоахим Гаук. По словам Ишингера, на форум приедут "10% депутатов бундестага" — это около 60 человек. В Мюнхен съедутся около 700 журналистов со всего мира.

Среди участников конференции, как ожидается, будут глава МИД Украины Леонид Кожара, а также один из лидеров украинской оппозиции Виталий Кличко. Кризис в Украине стал одной из главных тем встречи едва ли не в последний момент. Изначально предполагалось, что ее основными вопросами станут Сирия, развитие трансатлантических отношений, в том числе в контексте последних разоблачений экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, а также иранский атом и энергобезопасность. Однако к украинским сессиям форума теперь приковано не меньшее внимание, чем к противостоянию Башара Асада и вооруженной оппозиции.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. В настоящее время это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран (участников НАТО и Евросоюза, а также государств, играющих важную роль на мировой арене — России, Китая, Японии, Индии и других).

Повестка дня конференции включает такие актуальные вопросы мировой политики, как противодействие международному терроризму, реформирование ООН и НАТО, урегулирование ситуации в горячих точках, укрепление региональной и глобальной безопасности. Центральными темами предыдущей, 49-й мюнхенской конференции стали ситуация в Сирии, ближневосточное урегулирование, иранский атом, а также кризис в Мали. В форуме участвовали более 400 представителей мировой политической и экономической элиты.