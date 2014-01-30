Снегопад парализовал Мариуполь

В городской администрации сообщают, что восстановлено сообщение со всеми районами города.

Об этом 0629 сообщил начальник управления прессы и информатизации мариупольского городского совета Олег Калинин.

Так, как стало известно, сейчас маршрутки доезжают до то того места, которое расчистили коммунальщики - в то же время, расчищены все транспортные узлы, где организованы пересадки.

Читайте такжеВо многих областях Украины закрывают школы из-за холодовВ то же время трассы, которые соединяют Мариуполь с другими населенными пунктами, все еще закрыты.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

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Снегопад, который начался в Мариуполе 28 января, полностью парализовал город. Не ходил ни один вид транспорта. Отдаленные поселки оказались отрезанными от цивилизации. Люди не смогли добраться на работу, а потому многие магазины не открылись.