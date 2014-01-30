Снегопад парализовал Мариуполь

15:10, 30 января 2014
Политика
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Мариуполь постепенно оживает  после вчерашнего транспортно коллапса.  В то же время, затруднен путь горожан  в центр с микрорайона Курчатово, Восточный, с "Черемушек" сегодня удалось выбраться. 

В  городской администрации сообщают, что  восстановлено сообщение со всеми районами города.

Об этом 0629 сообщил  начальник  управления прессы и информатизации мариупольского городского  совета Олег Калинин.

Так,  как стало известно, сейчас маршрутки доезжают до то того места, которое расчистили коммунальщики - в то же время,  расчищены все  транспортные узлы, где  организованы пересадки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

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Снегопад, который начался в Мариуполе 28 января, полностью парализовал город. Не ходил ни один вид транспорта. Отдаленные поселки оказались отрезанными от цивилизации. Люди не смогли добраться на работу, а потому многие магазины не открылись.

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