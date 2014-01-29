Бунт в среде «регионалов» не даст шанса Арбузову стать премьером - эксперт

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал политтехнолог Тарас Березовец.

Он отметил, что сегодня власть оказалась в слабой ситуации. «Если неделю назад сила ее играла на руку власти, то сегодня любое затягивание конфликта, в том числе с назначением нового состава Кабмина, будет играть на ослабление Президента. Внутренние войска, «Беркут» видят, что человек, который им обещала моральные поощрения, Азаров, отправлен в отставку, и все те обязательства, которые брались перед ними, выполнены не будут. В таких условиях их готовность стоять дальше будет очень существенно падать, и все это приведет к деморализации этих подразделений. Они сохраняют свою силу, но все равно желание отстаивать и защищать власть у них будет все меньше», - сказал Березовец.

Березовец также считает, что затягивание с назначением премьера наименее выгодно Президенту Украины Виктору Януковичу. «Поэтому он должен определиться в ближайшие дни. Ему нужно определиться с кандидатурой премьера до конца этой парламентской недели. Следует понимать, что, учитывая бунт в среде «регионалов» и отдельную позицию, которую заняли 40 депутатов из группы Рината Ахметова и еще 38 из так называемой группы Тигипко - всего 78 «регионалов», не дает никаких шансов на то, чтобы премьер-премьером был назначен кто-то вроде Сергея Арбузова. В семью сегодня никто голосов не даст. Это очевидное ослабление семьи, поэтому для того, чтобы договориться, Президент сегодня должен следовать логике, которую он высказал ранее. А именно - отдать пост премьера представителям оппозиции или независимым кандидатам», - сказал Березовец.

По его мнению, наиболее вероятной и компромиссной кандидатурой, за которую проголосуют олигархи в среде Партии регионов, а также поддержит оппозиция, является Порошенко. «Он может выступить гарантом сохранения мирной ситуации ... Назначение Порошенко переформатирует нынешний состав Верховной Рады. Я думаю, что это уже будет не пропрезидентское большинство, а пропремьерское. Потому что Президент сегодня превращается в «хромую утку» - человек, который имеет все меньше шансов на следующее переизбрание», - добавил политтехнолог.

Березовец считает, что у оппозиции дела тоже достаточно плохи. «Они показали себя не с лучшей стороны в ситуации противостояния. Поэтому у них будут серьезные проблемы с рейтингами, и им нужно подумать, стоит ли им сегодня инициировать проведение досрочных парламентских выборов», - сказал собеседник агентства, добавив, что Янукович не заинтересован в переизбрании парламента.

«Президентских досрочных выборов не будет. Я не вижу возможностей, но есть высокие шансы, что будет переизбрание парламента. Президент, конечно, в этом не заинтересован, но в этом заинтересованы многие игроки внешние, которых нет в парламенте. Например, Юрий Луценко, лидеры Автомайдана. Это те люди, которые имеют высокие шансы попасть в парламент. Если будут давить внешние игроки, я думаю, что есть шансы вернуть Конституцию 2004 года - это ключевая предпосылка выхода из кризиса. На этом будут настаивать и США, и РФ. У каждого из них своя мотивация. Россия, прежде всего, будет стремиться к этому потому, что они всегда хотели, чтобы в Украине была слабая президентская власть и сильная парламентская. Они надеются, таким образом, через подконтрольных депутатов держать ситуацию на контроле», - пояснил Березовец.

Относительно того, как долго еще будут стоять люди на Майдане, он сказал: «Еще одно требование Майдана - привлечение к уголовной ответственности руководителей «Беркута», внутренних войск, рядовых бойцов и офицерского состава, причастных к пыткам, похищениям мирных граждан. До этого никто расходиться не будет. Сегодня Майдан выиграет, и он не будет расходиться даже в случае попытки введения чрезвычайного положения».

Вместе в тем Березовец высказал мнение, что для введения чрезвычайного положения в стране не хватит голосов в ВР. « Есть шансы, что оно может быть введено, но в ВР голосов для этого не будет. Это может быть сделано только незаконным способом путем указа Президента или решения СНБО», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, Николай Азаров подал 28 января заявление об отставке. Янукович прошение удовлетворил, одновременно отправив в отставку весь Кабинет министров. В то же время Президент поручил экс-министрам выполнять свои обязанности до назначения нового состава Кабмина.

Обязанности главы правительства будет выполнять первый вице-премьер Арбузов.