Байден: Режим ЧП в Украине закроет пути для мирного исхода
Вице-президент США Джо Байден призвал президента Украины Виктора Януковича в телефонном разговоре не вводить в стране режим чрезвычайного положения и убрать милицию с улиц Киева.
"Он (Байден) подчеркнул, что США осуждают использование насилия любой стороной, и предупредил, что объявление режима чрезвычайного положения или введение других жестких мер безопасности приведет к дальнейшему нагнетанию ситуации и устранит возможности для мирного разрешения ситуации", — говорится в сообщении Белого дома, передает РИА Новости.
"Подчеркнув, что времени терять нельзя, вице-президент призвал президента Януковича отвести спецподразделения милиции и работать вместе с оппозицией над немедленными мерами по снижению напряженности между протестующими и правительством", — добавили в американской администрации.
Байден также призвал украинские власти на заседании Верховной Рады во вторник отменить принятый 16 января пакет "антидемократических" законов. Вице-президент США выразил поддержку переговорам правительства и оппозиции в Украине о мирном разрешении ситуации, говорится в сообщении.
"Наконец, вице-президент подтвердил, что США поддержат Украину, которая откажется от насилия и будет уважать права человека и достоинство своих граждан, которые надеются на европейское будущее и желают восстановить здоровый экономический климат в стране", — заключили в Белом доме.
Вице-президент США неоднократно звонил Януковичу в ходе массовых протестов в Украине в последние два месяца.