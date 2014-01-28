Байден: Режим ЧП в Украине закроет пути для мирного исхода

"Он (Байден) подчеркнул, что США осуждают использование насилия любой стороной, и предупредил, что объявление режима чрезвычайного положения или введение других жестких мер безопасности приведет к дальнейшему нагнетанию ситуации и устранит возможности для мирного разрешения ситуации", — говорится в сообщении Белого дома, передает РИА Новости.

"Подчеркнув, что времени терять нельзя, вице-президент призвал президента Януковича отвести спецподразделения милиции и работать вместе с оппозицией над немедленными мерами по снижению напряженности между протестующими и правительством", — добавили в американской администрации.

Байден также призвал украинские власти на заседании Верховной Рады во вторник отменить принятый 16 января пакет "антидемократических" законов. Вице-президент США выразил поддержку переговорам правительства и оппозиции в Украине о мирном разрешении ситуации, говорится в сообщении.

"Наконец, вице-президент подтвердил, что США поддержат Украину, которая откажется от насилия и будет уважать права человека и достоинство своих граждан, которые надеются на европейское будущее и желают восстановить здоровый экономический климат в стране", — заключили в Белом доме.

Вице-президент США неоднократно звонил Януковичу в ходе массовых протестов в Украине в последние два месяца.