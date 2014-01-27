Работники пришли забрать свои вещи в захваченное здание Минюста

Как передает корреспондент УНИАН, ведущий специалист одного из отделов министерства заявил, что «это абсолютно мирное здание и не имеет никакого отношения к принятию законов 16 января». Он выразил обеспокоенность тем, что митингующие разбили оконные стекла на первом этаже административного здания и забаррикадировались изнутри мебелью.

Работники Минюста пытаются попасть в помещение и ожидают разрешения от коменданта Общественного объединения «Спільна справа».

В свою очередь, митингующие завершили строительство еще одной баррикады на улице Городецкого, где расположено здание Министерства юстиции.

Как сообщал УНИАН, милиция открыла уголовное производство по факту захвата здания Министерства юстиции.

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По информации ВЗГ ГУМВС Украины в г. Киеве, 26 января в 22.36 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в помещение Министерства юстиции по ул. Городецкого, 13, в Киеве пытается проникнуть группа неизвестных лиц.

На место прибыла следственно-оперативная группа Печерского райуправления столичной милиции. По просьбе правоохранителей зайти внутрь помещения с целью осмотра места происшествия молодые люди в масках и шлемах, вооруженные деревянными и металлическими палками (примерно 50 человек), категорически отказали. При этом они заявили, что государственное предприятие захвачено для обогрева и ночлега активистов.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований Печерского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.ст. 341 Уголовного кодекса Украины (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

Министр юстиции Елена Лукаш требует освободить здание Министерства юстиции, и заявляет, что иначе она обратится в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой о немедленном введении чрезвычайного положения.