Судебное заседание по делу Тимошенко перенесли из-за болезни судьи

08:50, 24 января 2014
Политика
2 0

Судебное заседание по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко перенесли. О дате и времени будет сообщено дополнительно.

Екс-прем’єр-міністр України, лідер партії

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенитенциарной службы.  

"Пресс-служба ГПС Украины информирует о том, что Киевский районный суд г. Харькова сообщил руководству Качановской исправительной колонии (№ 54) о переносе заседания по делу осужденной Ю.Тимошенко в связи с болезнью судьи Садовского Л.С", - сказано в заявлении. 

О дате и времени будет сообщено дополнительно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter