Судебное заседание по делу Тимошенко перенесли из-за болезни судьи

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенитенциарной службы.

"Пресс-служба ГПС Украины информирует о том, что Киевский районный суд г. Харькова сообщил руководству Качановской исправительной колонии (№ 54) о переносе заседания по делу осужденной Ю.Тимошенко в связи с болезнью судьи Садовского Л.С", - сказано в заявлении.

О дате и времени будет сообщено дополнительно.