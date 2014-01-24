Судебное заседание по делу Тимошенко перенесли из-за болезни судьи
08:50, 24 января 2014Политика
2 0
Судебное заседание по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко перенесли. О дате и времени будет сообщено дополнительно.
Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ее защитник Сергей Власенко, слева на заднем плане, во время судебного заседания в Печерском районном суде в Киеве, в пятницу, 24 июня 2011 г
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенитенциарной службы.
"Пресс-служба ГПС Украины информирует о том, что Киевский районный суд г. Харькова сообщил руководству Качановской исправительной колонии (№ 54) о переносе заседания по делу осужденной Ю.Тимошенко в связи с болезнью судьи Садовского Л.С", - сказано в заявлении.
О дате и времени будет сообщено дополнительно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter