Регионалы призывают Януковича ввести чрезвычайное положение

Об этом сообщает пресс-служба Луганского облсовета.

"Обращаемся к Президенту Украины как гаранту Конституции Украины с просьбой принять жесткие меры для наведения порядка и восстановления законности вплоть до введения в Киеве чрезвычайного положения", - говорится в обращении.

По мнению регионалов, Евромайдан, как мирная акция, "закончился вечером 19 января, когда он выродился в силовое противостояние, которое поставило страну на грань гражданской войны".

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"Вчерашние столкновения в Киеве организованы и спровоцированы радикально настроенными боевиками националистических организаций, цель которых свергнуть действующую законно обранную власть" , - говорится в тексте заявления фракции ПР.

Кроме того, в заявлении говорится, что ответственность за события в Киеве 19 января должны понести не только "те, кто курил автобусы и бросал камни в стражей порядка , но и Виталий Кличко , Арсений Яценюк и Олег Тягнибок , в течение последних недель подогревали в людях агрессию и истерию" .