Ивано-Франковский горсовет требует немедленных переговоров Президента и оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление было принято сегодня на 40-й внеочередной сессии городского совета, которая состоялась на Вечевой площади в 18.00.

В документе, адресованном Президенту Украины Виктору Януковичу и лидерам оппозиции, также содержатся условия, по которым должны проходить переговоры. В частности, во-первых - это досрочные выборы Президента Украины и парламента, второе - отставка правительства и формирование переходного технического правительства, четвертое - привлечение к уголовной ответственности виновных в избиении мирных граждан и представителей СМИ, пятое - освободить политических узников, шестое - подписание Соглашения об ассоциации с ЕС в течение 2014 года.

Согласно заявлению, в случае невыполнения этих требований ”Ивано-Франковская территориальная община оставляет за собой право гражданского неповиновения”.

Городской голова Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус, выступая на сессии заявил, что ”не собирается выполнять законы, которые приняты в ручном режиме 16 января”.

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Председатель фракции ВО ”Свобода” Роман Онуфриив предложил создать ”отряды самообороны” и назвал кандидатуру, которая займется их формированием. По его мнению, этим может заняться известный стронгмен, инициатор Книги рекордов Украины Назар Павлив.

По словам городского головы, за решение сессии проголосовало 35 депутатов, в том числе и депутат от Партии регионов Богдан Федькив.

Анушкевичус также сообщил, что решение сессии поддержали и более трех тысяч участников гражданского вече, которые присутствовали на площади.

Затем депутатов городского совета попросили пойти на пикетирование воинской части, чтобы не допустить поездки военнослужащих внутренних войск в Киев.

На вече было зачитано обращение к матерям, чьи сыновья служат во внутренних войсках, чтобы те повлияли, чтобы их дети не выполняли преступных приказов власти, чтобы не шел брат на брата.

Завтра планируется перекрытие дорог в Ивано-Франковске как предупреждение власти, которая не слышит миллионов украинцев.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из провластных фракций поднятием рук, без обсуждения, приняли 11 законов и одно постановление. В частности, ВР приняла закон депутатов от Партии регионов Вадима Колесниченко и Владимира Олейника, который устанавливает уголовную ответственность за клевету, запрещает распространение экстремистских материалов, усиливает регулирование деятельности общественных организаций, позволяет закрывать сайты без решения суда - на основании решения Нацкомиссии, осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязывает регистрировать Интернет-СМИ, запрещает «незаконные» сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о работниках правоохранительных органов, судьях и их близких родственниках или членах семьи, разрешает Президенту и Верховной Раде досрочно прекращать полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержит ряд других норм, которые ограничивают права и свободы граждан.

На следующий день Президент Украины Виктор Янукович подписал эти законы.

19 января в Киеве после Народного вече, участники которого осудили принятые ВР 16 января законы, часть протестующих отправилась к зданию парламента. Однако путь им перегородили сотрудники милиции, после чего на улице Грушевского начались столкновения.

Лидер ”УДАРа” вчера после встречи с Президентом Виктором Януковичем в Межигорье сообщил, что глава государства пообещал создать комиссию из представителей Администрации Президента, правительства и оппозиции, которая займется разрешением кризисной ситуации в стране.