Посольство Израиля требует привлечь к ответственности виновных в нападениях на евреев в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе посольства.

«Мы призвали украинскую власть провести всестороннее расследование, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности», - отмечается в сообщении.

Посольство обеспокоено проявлениями антисемитизма и насильственными нападениями на членов еврейской общины в Киеве.

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В посольстве отметили, что Государство Израиль ценит действия правительства Украины в борьбе с антисемитизмом и надеется, что правительство строго осудит подобные действия и будет способствовать недопущению их повторения в будущем.

Как сообщали СМИ, вечером 17 января в районе синагоги на Подоле был тяжело ранен ученик ешивы Дов Гликман. Неизвестные напали на него, когда он возвращался из синагоги домой, и жестоко избили.

10 января был избит учитель ешивы этой же синагоги Гилель Вертхеймер. На него напали неизвестные в масках.