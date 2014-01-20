Посольство Израиля требует привлечь к ответственности виновных в нападениях на евреев в Киеве
Посольство Государства Израиль в Украине призывает украинскую власть найти и привлечь к ответственности виновных в нападениях на членов еврейской общины в Киеве, которые произошли в последние дни.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе посольства.
«Мы призвали украинскую власть провести всестороннее расследование, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности», - отмечается в сообщении.
Посольство обеспокоено проявлениями антисемитизма и насильственными нападениями на членов еврейской общины в Киеве.
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В посольстве отметили, что Государство Израиль ценит действия правительства Украины в борьбе с антисемитизмом и надеется, что правительство строго осудит подобные действия и будет способствовать недопущению их повторения в будущем.
Как сообщали СМИ, вечером 17 января в районе синагоги на Подоле был тяжело ранен ученик ешивы Дов Гликман. Неизвестные напали на него, когда он возвращался из синагоги домой, и жестоко избили.
10 января был избит учитель ешивы этой же синагоги Гилель Вертхеймер. На него напали неизвестные в масках.