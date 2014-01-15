Богословская объяснила, почему из фракции ПР вышли три нардепа, а не 25

Об этом интервью 5 канала заявила внефракционный народный депутат Инна Богословская.

«Мой муж Владимир Мельниченко получал на себе 2 недели все то, что получают другие депутаты - это прямые запугивания, которые сначала носят характер прямых угроз относительно личности, если это не срабатывает, то начинают цеплять всех родственников, друзей, все знакомые с утра до ночи умоляют - пожалуйста не делай этого, потому что нас уничтожат, потому идут те, кто это выдерживает. Те, кто не выдерживает - ждут, пока у них упадет планка и они уйдут», - отметила Богословская.

По ее словам, одновременно с ней фракцию ПР хотели оставить по крайней мере 22 человека.

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«Я знала 22 человека, которые вместе со мной, именно в то же время когда я выходила, хотели выйти. И если оппозиция тогда хотя бы протянула им руку и сказала - ребята, мы вам защитим, не бойтесь - мы защитим и ваш бизнес, и ваши семьи, если на них будут грубо нападать. В таком случае они бы вышли», - заявила она.

Богословская подчеркнула, что без депутатов из фракции Партии регионов в парламенте невозможно создать новое большинство, а потому оппозиции, нужно работать с регионалами, которые хотели выйти из фракции, но им этого не позволили сделать.

«Надо посмотреть на заявления людей, если кто-то говорит, что все, кто на Майдане - провокаторы, то не надо с этим человеком разговаривать. А тот, кто сделал заявление в своем округе, что я выйду, а после этого мы не имеем заявления - поработайте с этим человеком, помогите ему. Я знаю, что когда этот парень уехал из округа, за 40 минут его нагнали 3 машины с его друзьями, остановили его и упали на колени, чтобы тот не подавал заявление, потому что им пригрозили, что их бизнес будет уничтожен в секунду, потому что он собирается выйти и он друг этих бизнесменов», - добавила она.