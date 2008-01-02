Украина с 1 января ввела безвизовый режим для граждан Болгарии и Румынии

Кабинет Министров Украины постановлением № 1407 от 26 декабря 2007 года внес изменения в постановление правительства № 1358 от 21 ноября 2007 года о введении для Болгарии и Румынии безвизового режима.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, решение о введении безвизового режима для граждан Болгарии и Румынии вступает в силу с 1 января 2008 года.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС подписали Соглашение об упрощении визового режима 18 июня 2007 года.

20 сентября 2007 года комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявила, что ЕС связывает вступление в силу соглашения об упрощении визового режима с Украиной с отменой Украиной въездных виз для граждан Румынии и Болгарии, которые присоединились к ЕС с 1 января 2007 года.

Вместе с тем представители МИД Украины заявили, что вопрос о введении безвизового режима Румынии и Болгарии не связан с вступлением в силу соглашения об упрощенном визовом режиме между Украиной и ЕС.

Однако, правительство Украины 21 ноября 2007 года по просьбе министра иностранных дел Украины Арсения ЯЦЕНЮКА приняло решение о безвизовом режиме для граждан Румынии и Болгарии (постановление Кабинета министров № 1358 от 21 ноября 2007 года). В документе говорилось, в частности, о том, что Украина вводит безвизовый режим с Болгарией и Румынией с момента вступления в силу соглашения с Европейским Союзом об упрощении оформления виз, подписанного 18 июня 2007 года в Люксембурге.

Институты Евросоюза ратифицировали соглашения между Украиной и ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии.

Украинский парламент пока не ратифицировал эти соглашения. Несмотря на это, по договоренности сторон, соглашение об упрощении процедуры оформления виз между Украиной и ЕС вступает в силу с 1 января 2008 года.

Согласно документу, 12 категорий украинских граждан смогут получать бесплатные визы. Для остальных граждан Украины, в частности бизнесменов, визы будут стоить 35 евро.