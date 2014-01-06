В США из-за морозов отменены более 2,4 тыс авиарейсов

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал Си-эн-эн.

В частности, с большими трудностями столкнулись аэрогавани Чикаго (штат Иллинойс), Сент-Луиса (штат Миссури), Бостона (штат Массачусетс) и Мемфиса (штат Теннеси).

По данным Национальной метеорологической службы, самые сильные морозы зафиксированы в городе Дулут (штат Миннесота), где столбики термометров опустились до минус 48 градусов Цельсия, в Чикаго (штат Иллинойс) - до минус 37, и в Сент-Луисе (штат Миссури) - до 31 ниже ноля. В то же время, на Восточном побережье США идут сильные дожди, в том числе и ледяные. В воскресенье утром из-за этого на два часа был закрыт аэропорт имени Джона Кеннеди, где из-за обледенения за пределы полосы выкатился пассажирский самолет.

Без электроснабжения остались более 24 тыс потребителей в штатах Индиана, Иллинойс и Миссури. Кроме того, непогода существенно осложнила дорожную ситуацию: полиция отмечает увеличение дорожно-транспортных происшествий.

Синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание. По их данным, к среде отрицательная температура будет отмечена в половине американских штатах, в том числе и в южных, таких как Джорджия и Луизиана.