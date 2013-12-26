Студентам пообещали выплатить стипендии до праздников
Правительство утверждает, что стипендии - это не проедание, а инвестиции в будущее.
Студентам пообещали выплатить декабрськие стипендии до новогодних праздников. Таким образом правительство намерено избежать массовых студенческих забастовок.
Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на вице-премьера Константина Грищенко.
Поскольку денег на это в бюджете нет, их возьмут из первого транша российского кредита в $3 млрд, которые перечислили Украине в минувший вторник.
«Это не такие большие деньги. Мы считаем, что стипендия — это не проедание, а инвестиция в будущее, в том числе — и наша экономическая».
Сумму, которую государство задолжало студентам, чиновник не уточнил. Не знают размера задолженности и эксперты. «Обычно стипендии выплачивают 20-го числа каждого месяца. Сейчас задержка по выплате составляет 6 дней. По информации правительства, деньги студенты получат максимум в понедельник-вторник», — сказал координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей Черных.