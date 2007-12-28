Богословская рассказала страшную сказку о доброй тете с косой

Регионалка Инна Богословская от Нового года ждет, что страна наконец-то выздоровеет от болезни, которую можно назвать ожиданием «халявного» счастья, сообщает сайт Партии регионов. «К огромному сожалению, поток популизма, которым «залили» страну за последние три года, дошел до абсурда во время этой избирательной кампании. Мы сейчас начнем пожинать плоды этого абсурда, особенно в двух темах, которые стали «темами дня». Это переход на профессиональную армию с 1 января и выплата сбережений «Сбербанка». И экономика, и безопасность страны от этого, безусловно, будут страдать», - уверена она.

По мнению депутата-регионала, людей все время кормят сказками, что им ничего не надо: не надо работать, не надо учиться, не нужно стремиться, не нужно напрягаться. «Придет добрая тетя с косой, и все за них порешает», - сказала, в частности, Инна Богословская.

«Я очень надеюсь, что следующий год будет годом выздоровления страны от тяжелой болезни «халявщины», - подчеркнула депутат.